Можно остаться без потомства: волгоградцев предупредили о канцерогенном красном перце из Ирана

Происшествия 12.11.2022 21:15
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12.11.2022 21:15
Органы власти Волгоградской области получили предупреждение о возможном выявлении в регионе опасного красного сладкого перца из Ирана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении редакции, подписанным заместителем руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгением Резниковым, федеральная служба обнаружила превышение концентрации опасных пестицидов в импортной продукции производителя Naeim Honari Trading, упакованной в июле этого года в Израиле.
В частности, в свежем перце были выявлены пестициды дельтаметрин, циперметрин и альфаметрин, которые оказывают раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки, вызывают аллергию и даже влияют на репродуктивную функцию.
Такая продукция создает риски причинения вреда здоровью граждан, предупредили в ведомстве. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в органы власти региона с просьбой довести данную информацию до подведомственных учреждений и усилить контроль за качеством продукции с другими датами выработки. При выявлении опасных овощей следует немедленно остановить их реализацию, рекомендовало управление.
Соответствующие письма уже направлены в облкомторг, комитеты социальной защиты, образования, здравоохранения, а также по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
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