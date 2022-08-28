«Меня сразу забанили в приложении»: с волгоградца списали 7000 рублей за детский след в салоне машины

Житель Волгограда Сергей Плотников столкнулся, по его словам, с диким беспределом каршеринговой компании. Как рассказал волгоградец журналистам информагентства, после непродолжительной поездки с его карты в одностороннем порядке списали 7000 рублей за оставленный его ребенком след на тканевой обивке салона.

Мужчина не первый раз пользуется сервисом аренды автомобилей, но такое с ним произошло впервые. Возмущенный волгоградец считает, что штраф в 7000 рублей — слишком высокая цена за чистку сиденья от незначительного пыльного следа.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





14 августа 2022 года в 10.29 Сергей взял в аренду иномарку каршеринга ООО «БИ-БИ.КАР» Volkswagen Polo синего цвета. Мужчина, с его слов, планировал отвезти жену с ребенком к бабушке.





— Я осмотрел машину перед поездкой и снял это на видео на всякий случай во избежание двусмысленных ситуаций, — рассказал собеседник информагентства. — Состояние у машины, мягко скажем, было неудовлетворительное. На авто имелись сколы лакокрасочного покрытия, присутствовали неоднократные следы ДТП, капот был разбит. Автомобиль был пыльный и выглядел очень неухоженным. К тому же мне пришлось его заправлять.

По словам Сергея Плотникова, он пользовался услугами компании ООО «БИ-БИ.КАР» постоянно и совершил 46 поездок общей длительностью 19 часов 15 минут.





— В целом, внешний вид и техническое состояние автомобиля, на мой взгляд, свидетельствовали о ненадлежащем отношении владельца машины — компании ООО «БИ-БИ.КАР» — к его техническому состоянию. Я впервые за время пользования сервисом оказался разочарован, — отметил волгоградец.

Далее, как уточняет Сергей, 14 августа 2022 года в 11.21 он завершил поездку и остановился в зоне парковки, сделав соответствующий фотоотчет.

— Передвигаясь на автомобиле каршеринга, пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности, скорость по мере движения я не превышал, — делится наш собеседник. — 16 августа 2022 года в 17.08 минут с моей привязанной карты в приложении ООО «БИ-БИ.КАР» без предварительного уведомления и в одностороннем порядке была списана сумма в размере 6850 рублей, а также 150 бонусных рублей (баллов), имеющихся у меня на счете в приложении каршеринга. Общая сумма штрафа составила 7000 рублей. Компания ООО «БИ-БИ.КАР» пояснила это «возмещением затрат на услуги клининга», о чем я узнал из присланного мне на «электронку» письма.





Также, как утверждает Сергей, к электронному письму с уведомлением о штрафе был приложен счет на оплату за услуги клининга автомобиля каршеринга ООО «БИ-БИ.КАР» Volkswagen Polo синего цвета в размере 7000 рублей неким ИП Сергеем Долинским, а также материалы фото- и видеофиксации нарушения.

— Уважаемый клиент! Во время пользования сервисом каршеринга bi-bi.car, Вами было допущено нарушения договора в части п. 7.2.16. При загрязнении салона Автомобиля и/или повреждении, в том числе в результате курении в салоне Автомобиля (пепел, окурки сигарет, обгорелые спички), Пользователь возмещает Арендодателю расходы Арендодателя связанные с химчисткой и уборкой салона автомобиля, обработкой салона антибактериальными средствами, а также компенсирует Арендодателю стоимость поврежденных в результате эксплуатации, а также курения, элементов салона, рассчитанную экспертным путем. Уведомляем Вас, о необходимости возмещения расходов на услуги клининга в соответствии с п.7.3 Договора присоединения, в размере — 7 000 (Семь тысяч) руб. 00 коп., — цитирует информагентство текст официального письма.





— Я признаю, что салон был испачкан моим ребенком — в середине заднего сиденья иномарки осталось характерное пятно. Мой ребенок случайно поставил ноги в сухой обуви на обивку кресла в салоне, — подчеркнул волгоградец.

Затем, по словам Плотникова, 16 августа 2022 года в 17.15 он связался по номеру 8 800 201 21 89 со специалистом департамента досудебного урегулирования ООО «БИ-БИ.КАР», представившимся Николаем Поповым и пояснил, что требуемая с него сумма за клининг явно завышена.

— В ходе разговора я признал, что нарушил условия договора и предложил урегулировать возникший конфликт, предложив соразмерную оплату за подобную услугу в Волгограде, — делится Сергей. — Поймите, это была не химчистка салона, а клининг. Такая услуга на самый крупный джип стоит в городе не больше 1000 рублей. Тем более, что сотрудник службы поддержки так и не смог мне объяснить, откуда взялась сумма в 7000 рублей. С его слов, расчетами занимался именно ИП Долинский.

В итоге, не добившись вразумительного ответа, клиент каршеринга опубликовал пост о случившемся в популярном городском сообществе.





— После этого меня забанили в приложении ООО «БИ-БИ.КАР», я больше не могу воспользоваться своим аккаунтом, — рассказал Сергей. — Я подготовил досудебную претензию в адрес компании, надеюсь на адекватное разрешение ситуации.

Согласно открытым данным, в качестве основного вида деятельности у индивидуального предпринимателя Сергея Долинского указана «аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств», а в качестве дополнительного — «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Оперативно связаться с бизнесменом журналистам информагентства не удалось. В компанию ООО «БИ-БИ.КАР» направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Фото, видео, коллаж: Сергей Плотников / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

