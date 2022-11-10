Вяленые томаты и пряники в Волгограде проштампуют буквой V

В Волгограде заказали партию сувенирной гастрономической продукции. ГКУ «Региональный центр туризма», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, намерено потратить на приобретение продуктов питания в упаковке с логотипом Волгоградской области почти 260 тысяч рублей.

Так, статус гастрономического бренда получат 20 наборов с пряниками с добавлением арбузного меда (нардека), 35 наборов с горчичным нерафинированным маслом, состоящих из двух бутылок, 35 упаковок с шоколадными конфетами, коробки которых должны быть украшены видами Волгограда.

Также планируется в качестве сувениров приобрести 15 наборов с пастилой и фрипсами, 20 упаковок с арбузным медом и 20 банок вяленых томатов в пряном масле.

Из несъедобной продукции государственное учреждение заказало 500 значков с изображением буквы V.

Напомним, буква V является брендом Волгоградской области и присутствует сейчас на многих сувенирах.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что летом этого года ГКУ «Региональный центр туризма» заказало 600 пакетов с изображением бренда Волгоградской области, а также канцелярскую продукцию с символом региона.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»