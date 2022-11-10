В городе Волжском Волгоградской области следователями организована проверка по факту обнаружения трупа мужчины в доме №18 по улице Александрова. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, погибший был обнаружен сотрудниками МЧС после тушения пожара.

По сведениям регионального СУ СКР, жителю Волжского, чей труп был найден на пепелище, было 72 года.

– Мужчина проживал по указанному адресу один, – уточняет официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Соседи, увидев задымление из квартиры, вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили его тело.

Предварительной причиной возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в месте обнаружения тела.

– Кроме термических ожогов иных повреждений не теле погибшего обнаружено. Организована проверка, – сообщает Дарья Буянова.