Сто срочников отправились на службу в воинские части ЮВО









Со сборного пункта военного комиссариата Волгоградской области на службу отправилась первая сотня новобранцев осеннего призыва. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, молодые люди отправились для прохождения военной службы в соединения и воинские части Южного военного округа.





Перед отправкой призывники прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию и профессиональный отбор. Кроме этого, призванных на военную службу молодых людей распределили по видам и родам войск, обеспечили военной формой одежды, персональными электронными картами и военными билетами.





Ранее в военкоматах подтвердили заявления Минобороны о том, что срочников не будут направлять в зону СВО. Осенний призыв в этом году стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря.



