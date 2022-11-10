Сто срочников отправились на службу в воинские части ЮВО

Общество 10.11.2022 08:18
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10.11.2022 08:18
Со сборного пункта военного комиссариата Волгоградской области на службу отправилась первая сотня новобранцев осеннего призыва. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, молодые люди отправились для прохождения военной службы в соединения и воинские части Южного военного округа.
Перед отправкой призывники прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию и профессиональный отбор. Кроме этого, призванных на военную службу молодых людей распределили по видам и родам войск, обеспечили военной формой одежды, персональными электронными картами и военными билетами.
Ранее в военкоматах подтвердили заявления Минобороны о том, что срочников не будут направлять в зону СВО. Осенний призыв в этом году стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря.
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