Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГО

Как 8 ноября в регионе пройдут масштабные учения по гражданской обороне, что нужно делать при звуке учебной тревоги и куда бежать в поисках укрытия – на эти вопросы ответили сегодня спикеры брифинга, посвященного предстоящему событию. Как сообщает ИА «Высота 102», начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, в частности, пояснил, что учения пройдут в два этапа. Первый начнется в 6.00 ч. и продлится до 11.00 – до окончания проверки автоматизированной системы оповещения. При этом жителей региона просят соблюдать спокойствие – тревога будет учебной. Практический этап стартует в 11.00 ч. и закончится в 18.00.
– В регионе определены пять площадок для отработки практических действий, – пояснил Николай Любавин. – Это завод «Каустик» в Красноармейском районе, где пройдут учения по ликвидации аварийной ситуации, связанной с выбросом химических веществ, а также по тушению пожара. На перегоне между подземными станциями «Комсомольская» и «Площадь Ленина» проведут мероприятия по укрытию гражданского населения. На Волжском трубном заводе состоятся учения по укрытию работающих сотрудников предприятия. В Волжском также и гражданское население примет участие в учениях. Так, жители одного из домов отработают действия по укрытию в подвале. В этом же муниципалитете проведут учения и по эвакуации населения на безопасную территорию.
По словам руководителя ГУ МЧС по Волгоградской области, в комплексных учениях по гражданской обороне примут участие как руководители ответственных за эту сферу ведомств, так и чиновники, а также представители организаций.
– В ходе учений будет проверена автоматизированная система оповещения, отработаны алгоритм укрытия в углубленных помещениях, обеспечения средствами индивидуальной защиты, эвакуации населения, а также будет проверена готовность к проведению аварийных работ для ликвидации техногенных или иных аварий, – пояснил Николай Любавин.
Председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Наурзалиева спросили, что делать обычным людям в случае опасности – как говорится, куда бежать?
– Подробные инструкции есть в каждом муниципалитете, в УК и ТСЖ, – пояснил глава комитета. – Будут установлены таблички, как себя вести в случае угрозы и куда опускаться – в какие заглубленные помещения. Да уже начинают развешивать такие объявления.
Также Юрий Наурзалиев заверил, что необходимые средства индивидуальной защиты в регионе на случай подобных ситуаций есть. Муниципалитеты отвечают за СИЗ для гражданского населения, на предприятиях также создан необходимый запас.
Напомним, комплексные учения по ГО пройдут в Волгоградской области завтра, 8 ноября. Как сообщают корреспонденты информагентства, на станции волгоградской подземки к этом часу уже все готово для отработки поставленных задач в рамках предстоящих учений. Так, к удивлению своему сегодня днем многие волгоградцы обнаружили на Комсомольской посреди перрона две двухъярусные кровати. По словам Николая Любавина, сюда во вторник будут эвакуировать граждан.
Между тем, очевидцы сообщают, что сегодня на подземной станции «Комсомольская» были замечены двухярусные "лежаки" - подготовка к учениям уже началась.