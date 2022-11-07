Общество

Волгоградцев укроют в подземке, волжан эвакуируют: чиновники раскрыли суть учений по ГО

Общество 07.11.2022 16:28
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07.11.2022 16:28


Как 8 ноября в регионе пройдут масштабные учения по гражданской обороне, что нужно делать при звуке учебной тревоги и куда бежать в поисках укрытия – на эти вопросы ответили сегодня спикеры брифинга, посвященного предстоящему событию. Как сообщает ИА «Высота 102», начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин, в частности, пояснил, что учения пройдут в два этапа. Первый начнется в 6.00 ч. и продлится до 11.00 – до окончания проверки автоматизированной системы оповещения. При этом жителей региона просят соблюдать спокойствие – тревога будет учебной. Практический этап стартует в 11.00 ч. и закончится в 18.00.

В регионе определены пять площадок для отработки практических действий, – пояснил Николай Любавин.Это завод «Каустик» в Красноармейском районе, где пройдут учения по ликвидации аварийной ситуации, связанной с выбросом химических веществ, а также по тушению пожара. На перегоне между подземными станциями «Комсомольская»  и «Площадь Ленина» проведут мероприятия по укрытию гражданского населения. На Волжском трубном заводе состоятся учения по укрытию работающих сотрудников предприятия. В Волжском также и гражданское население примет участие в учениях. Так, жители одного из домов отработают действия по укрытию в подвале. В этом же муниципалитете проведут учения и по эвакуации населения на безопасную территорию. 

По словам руководителя ГУ МЧС по Волгоградской области, в комплексных учениях по гражданской обороне примут участие как руководители ответственных за эту сферу ведомств, так и чиновники, а также представители организаций. 

В ходе учений будет проверена автоматизированная система оповещения, отработаны алгоритм укрытия в углубленных помещениях, обеспечения средствами индивидуальной защиты, эвакуации населения, а также будет проверена  готовность к проведению аварийных работ для ликвидации техногенных или иных аварий, – пояснил Николай Любавин.

Председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Наурзалиева спросили, что делать обычным людям в случае опасности – как говорится, куда бежать?

Подробные инструкции есть в каждом муниципалитете, в УК и ТСЖ, – пояснил глава комитета. – Будут установлены таблички, как себя вести в случае угрозы и куда опускаться – в какие заглубленные помещения. Да уже начинают развешивать такие объявления. 

Также Юрий Наурзалиев заверил, что необходимые средства индивидуальной защиты в регионе на случай подобных ситуаций есть. Муниципалитеты отвечают за СИЗ для гражданского населения, на предприятиях также создан необходимый запас.


Напомним, комплексные учения по ГО пройдут в Волгоградской области завтра, 8 ноября. Как сообщают корреспонденты информагентства, на станции волгоградской подземки к этом часу уже все готово для отработки поставленных задач в рамках предстоящих учений. Так, к удивлению своему сегодня днем многие волгоградцы обнаружили на Комсомольской посреди перрона две двухъярусные кровати. По словам Николая Любавина, сюда во вторник будут эвакуировать граждан. 

В понедельник, 7 ноября, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании обозначил  ряд задач и целей, которые должны быть достигнуты в рамках тренировки по спасению граждан и ликвидации последствий катаклизмов различной природы. 

Между тем, очевидцы сообщают, что сегодня на подземной станции «Комсомольская» были замечены двухярусные "лежаки" - подготовка к учениям уже началась. 

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