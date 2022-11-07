В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажке









Аварийным и подлежащим сносу признал двухэтажный многоквартирный дом №11 по улице Демьяна Бедного в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, такое решение было вынесено после обследования технического состояния дома. Результаты исследования были направлены в районную администрацию. Члены межведомственной комиссии, рассмотрев поступившие материалы, признали дом аварийным.

Эта двухэтажка была введена в эксплуатацию в 1950 году. В доме находится 10 квартир. Теперь их собственников освободят от платы за капитальный ремонт.

Фото дома: скриншот с Яндекс.Карты



