Общество

Андрей Бочаров обсудил готовность региона к учениям по ГО и ЧС

Общество 07.11.2022 11:47
0
07.11.2022 11:47


Губернатор Волгоградской области 7 ноября на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по проведению в регионе масштабных учений по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, Андрей Бочаров напомнил, что комплексные  учения состоятся в регионе 8 ноября в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В учения планируют задействовать органы управления Волгоградской области, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, силы и средства гражданской обороны, органы местного самоуправления, компании, обеспечивающие жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергетики, транспорта, а также предприятия и организации реального сектора экономики.

 По итогам проведения учений будут сформированы и представлены предложения по совершенствованию системы гражданской обороны населения и территорий Волгоградской области и внесены корректировки в Планы по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Волгоградской области и в муниципальных образованиях, — отметил Андрей Бочаров.

В ходе учений предстоит отработать вопросы, связанные с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверить готовность органов управления, сил и средств региона к действиям в условиях повышенной готовности по преодолению и ликвидации последствий ЧС. 

По итогам совещания Андрей Бочаров озвучил следующие поручения в адрес органов местного самоуправления: 

– обеспечить поэтапную подготовку к проведению учений в соответствии с организационными указаниями и рекомендациями;

– обеспечить в ходе учений эффективное взаимодействие всех органов управления, сил и средств гражданской обороны на территории Волгоградской области в целях исполнения в полном объеме плана учений, организационных указаний и рекомендаций;

– взять на особый контроль вопросы обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на территориях и объектах, задействованных в ходе учений;

– провести в ходе учений проверку работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области;

– в двухнедельный срок представить анализ работы всех звеньев системы гражданской обороны Волгоградской области в ходе учений, обеспеченности и достаточности имеющихся объектов гражданской обороны, предложения по совершенствованию функционирования системы гражданской обороны.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2022 15:14
Общество 07.11.2022 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2022 14:12
Общество 07.11.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 11:07
Общество 07.11.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 08:25
Общество 07.11.2022 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2022 07:48
Общество 07.11.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 16:14
Общество 06.11.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 15:12
Общество 06.11.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 13:47
Общество 06.11.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 12:33
Общество 06.11.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 11:07
Общество 06.11.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 09:04
Общество 06.11.2022 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2022 08:01
Общество 06.11.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2022 21:57
Общество 05.11.2022 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2022 20:23
Общество 05.11.2022 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2022 18:33
Общество 05.11.2022 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводеСмотреть фотографии
15:14
Воспитанники детских садов Волгограда с ноября питаются по обновленному менюСмотреть фотографии
15:13
На Украине погиб капитан Дмитрий Крюков из КамышинаСмотреть фотографии
14:16
МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетомСмотреть фотографии
14:12
Первые срочники из Волгоградской области отправились на службуСмотреть фотографии
13:57
11 тысяч деревьев высажено в санитарно-защитной зоне «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
13:56
«Открытие Авто»: октябрьские успехи в продажах подтолкнули шесть популярных моделей автомобилей к росту ценыСмотреть фотографии
13:42
Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компанииСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области здание администрации подверглось нападению борца с коррупциейСмотреть фотографии
11:47
Андрей Бочаров обсудил готовность региона к учениям по ГО и ЧССмотреть фотографии
11:32
Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцевСмотреть фотографии
11:28
ВТЗ организовал открытый турнир по волейболу имени С.Т. ПапинаСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде месяц пытаются мобилизовать мужчину с проломленным черепомСмотреть фотографии
10:03
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности – в особом фокусе внимания «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:59
Смяло от удара: под Волгоградом легковушка влетела в фургон, есть погибшийСмотреть фотографии
08:25
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области за месяц снизилась на 1122 рубляСмотреть фотографии
07:48
«Нас приехал брать ОМОН»: в Волгограде разогнали закрытый концерт аморальных рэперовСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
Уничтожил пулеметный расчет: волгоградский десантник Сергей Кычанов награжден орденом МужестваСмотреть фотографии
18:52
Последнее слово и приговор: суд вновь отклонил ходатайства защиты волгоградского врача ГиниятоваСмотреть фотографии
17:23
Семьям мобилизованных волгоградцев предлагают добавить неделю выходныхСмотреть фотографии
16:14
От фастфуда к поражению почек: волгоградцам рассказали, чем опасна знакомая всем специяСмотреть фотографии
15:12
Волгоградцев снова напугали звуки выстрелов и взрывовСмотреть фотографии
13:47
Волгоградский марафонец награжден орденом Мужества за ГостомельСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области создадут особую экономическую зону за 2 млрдСмотреть фотографии
11:07
«Будет напоминать замерзшее озеро»: в ЦПКиО Волгограда ледовый каток засыпят морской галькойСмотреть фотографии
10:44
Жители дома на Тулака сидят без воды из-за земляных работСмотреть фотографии
09:56
Во дворе лицея Волгограда обнаружили свалку лекарствСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему герою СВОСмотреть фотографии
08:01
Стабильный минус и штормовой ветер: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:57
Волгоградцы увидят яркий звездопад в ночь с 11 на 12 ноябряСмотреть фотографии
 