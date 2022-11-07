Андрей Бочаров обсудил готовность региона к учениям по ГО и ЧС

Губернатор Волгоградской области 7 ноября на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по проведению в регионе масштабных учений по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, Андрей Бочаров напомнил, что комплексные учения состоятся в регионе 8 ноября в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В учения планируют задействовать органы управления Волгоградской области, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, силы и средства гражданской обороны, органы местного самоуправления, компании, обеспечивающие жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергетики, транспорта, а также предприятия и организации реального сектора экономики.

– По итогам проведения учений будут сформированы и представлены предложения по совершенствованию системы гражданской обороны населения и территорий Волгоградской области и внесены корректировки в Планы по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Волгоградской области и в муниципальных образованиях, — отметил Андрей Бочаров.

В ходе учений предстоит отработать вопросы, связанные с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверить готовность органов управления, сил и средств региона к действиям в условиях повышенной готовности по преодолению и ликвидации последствий ЧС.

По итогам совещания Андрей Бочаров озвучил следующие поручения в адрес органов местного самоуправления:

– обеспечить поэтапную подготовку к проведению учений в соответствии с организационными указаниями и рекомендациями;

– обеспечить в ходе учений эффективное взаимодействие всех органов управления, сил и средств гражданской обороны на территории Волгоградской области в целях исполнения в полном объеме плана учений, организационных указаний и рекомендаций;

– взять на особый контроль вопросы обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на территориях и объектах, задействованных в ходе учений;

– провести в ходе учений проверку работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области;

– в двухнедельный срок представить анализ работы всех звеньев системы гражданской обороны Волгоградской области в ходе учений, обеспеченности и достаточности имеющихся объектов гражданской обороны, предложения по совершенствованию функционирования системы гражданской обороны.