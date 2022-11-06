Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительные выходные женам мобилизованных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на RT, это должно коснуться тех семей, где воспитываются малолетние дети.

— В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы, — говорится в тексте обращения политолога на имя главы Минтруда Антона Котякова, копия которого есть в распоряжении RT.

Выступая с инициативой, Орлов особо отметил, что «многие мобилизованные имеют семьи, и военный призыв так или иначе привел к повышению нагрузки на супругов данных граждан, которые теперь вынуждены самостоятельно решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и домашним обучением детей».

Сообщается, что предложение касается всех регионов России, в том числе и Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»