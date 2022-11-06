Волгоградцев снова напугали звуки выстрелов и взрывов

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Среднеахтубинского района Волгоградской области. Местные сообщили, что услышали звуки, похожие на артиллерийскую канонаду и автоматные очереди.

— Что за грохот в районе Волги, острова Крит? С самого утра слышно. Надеемся, что это просто учения или тренировки мобилизованных, а то как-то не по себе, —сообщили взволнованные жители Краснослободска.

Ранее информагентство сообщало о напугавших волгоградцев звуках стрельбы и взрывов в центре города. В конце октября волжане жаловались на звуки, похожие на разрывы снарядов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»