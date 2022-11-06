Жители дома на Тулака сидят без воды из-за земляных работ

В Советском районе Волгограда в микрорайоне Тулака продолжаются восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода, обеспечивающего жителей холодной водой. Накануне трубопровод повредили при проведении земляных работ.

По информации ООО «Концессии водоснабжения», основной объем восстановительных работ уже завершен.

— Сторонняя организация завершила основные восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения, который вчера был поврежден в ходе выполнения земляных работ по улице Тулака 8/1, — прокомментировали в пресс-службе компании-концессионера». — Все потребители, кроме жителей одного многоквартирного дома по улице Тулака 8/1, получают ресурс в полном объеме.

Уточняется, что в ближайшее время ремонтные работы по данному адресу также будут завершены, после чего водоснабжение возобновится.

Фото: Красный депутат / t.me

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