Происшествия

Во дворе лицея Волгограда обнаружили свалку лекарств

Происшествия 06.11.2022 09:56
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06.11.2022 09:56


Жильцы пятиэтажки по улице Кирова, 135а накануне обнаружили на территории расположенного рядом лицея № 10 свалку лекарств. Местные жители тут же вызвали полицию.  


— Обратились в 112 где-то в 21.04. Через час пошли проверили: половину убрали, половина осталась. Позвонили опять в 112. Через 15 минут приехал наряд ППС. Взяли с нас объяснение. Мы ушли, полиция дежурила. Там еще пузырьков 70 с неизвестным веществом валялись, — рассказали информагентству читатели. 


По словам горожан, судя по названию вещества, обозначенного на одной из упаковок, это мог быть антибиотик. Что в действительности находилось в пузырьках — достоверно неизвестно. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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