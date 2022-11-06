Во дворе лицея Волгограда обнаружили свалку лекарств

Жильцы пятиэтажки по улице Кирова, 135а накануне обнаружили на территории расположенного рядом лицея № 10 свалку лекарств. Местные жители тут же вызвали полицию.





— Обратились в 112 где-то в 21.04. Через час пошли проверили: половину убрали, половина осталась. Позвонили опять в 112. Через 15 минут приехал наряд ППС. Взяли с нас объяснение. Мы ушли, полиция дежурила. Там еще пузырьков 70 с неизвестным веществом валялись, — рассказали информагентству читатели.





По словам горожан, судя по названию вещества, обозначенного на одной из упаковок, это мог быть антибиотик. Что в действительности находилось в пузырьках — достоверно неизвестно.

Фото: читатели ИА «Высота 102»