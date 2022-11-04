Новый канализационный коллектор проложат в пойме реки Царица в Волгограде









После коммунальной аварии, в результате которой два района Волгограда несколько дней были обезвожены, принято решение о строительстве нового канализационного коллектора в пойме Царицы в Ворошиловском районе.

- Принято решение о создании дополнительных мощностей канализационного коллектора на этом участке. В ближайшее время здесь развернутся работы по установке порядка 500 метров новой трубы. Работы сложные, но мы ставим задачу, чтобы новый коллектор провести до конца года, — сообщил сегодня, 4 ноября, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочего совещание в пойме Царицы.

Глава региона отметил, то работа предстоит очень сложная, поэтому возможна корректировка сроков. Полностью этап развития системы водоотведения на этом участке, включающий работы по благоустройству территории, планируют завершить к 1 мая.

— Те, кто выполняет контракт, должны понимать, к чему стремиться, при этом не нарушать технологию производства работ и обеспечивать их безопасность, - заметил Бочаров.

После создания нового коллектора, специалисты перейдут к поэтапной санации двух действующих коллекторов.

Также по итогам совещания поставлены следующие задачи:

- обеспечить усиленный контроль за штатной работой коммунальной системы Волгограда;

- выработать и приступить к реализации превентивных решений в целях недопущения подобных аварий в дальнейшем на этом и других участках коммунальных сетей Волгограда.

Кроме того, на основе экспертного анализа хода и результатов ремонтно-восстановительных работ предстоит подготовить методические рекомендации для внедрения в работу коммунальных служб, провести дополнительное обучение городских ремонтных бригад и определить, какой спецтехникой, оборудованием и материалами их необходимо доукомплектовать.



