Массовый крестный ход пройдет по центру Волгограда









Крестный ход пройдет в День народного единства, 4 ноября, по центру Волгограда, сообщили в Волгоградской епархии РПЦ.

Как ожидается, участие в шествии примут сотни людей. В епархии отмечают, что 4 ноября православная церковь чтит икону Казанской Божией Матери. В России в этот день отмечается День народного единства. В этот день вспоминают освобождение Москвы в 1612 году от польских интервентов.

Крестный ход по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора пройдет от кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского до исторического музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Начало в 10.00.

По завершении шествия здесь запланирована праздничная программа.



