Массовый крестный ход пройдет по центру Волгограда

Общество 23.10.2022 18:53
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23.10.2022 18:53
Крестный ход пройдет в День народного единства, 4 ноября, по центру Волгограда, сообщили в Волгоградской епархии РПЦ.
Как ожидается, участие в шествии примут сотни людей. В епархии отмечают, что 4 ноября православная церковь чтит икону Казанской Божией Матери. В России в этот день отмечается День народного единства. В этот день вспоминают освобождение Москвы в 1612 году от польских интервентов.
Крестный ход по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора пройдет от кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского до исторического музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. Начало в 10.00.
По завершении шествия здесь запланирована праздничная программа.
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