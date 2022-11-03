Военная полиция усиливает патрулирование Волгограда на праздники









Около 30 патрулей военной полиции Южного военного округа ежедневно будет вести патрулирование военных городков Волгоградского гарнизона, объектов Минобороны, дорог и железнодорожного вокзала в Волгограде.

- На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в Волгограде военная полиция в общественных местах будет нести службу совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

Фото: пресс-служба ЮВО



