Чиновников в Котово заставили выделить землю 33 многодетным семьям

Общество 02.11.2022 15:04
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02.11.2022 15:04
Прокуратура Котовского района Волгоградской области заставила власти Котово выделить земельные участки для многодетных семей.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на момент надзорной проверки на учете в администрации городского поселения Котово состояло 33 многодетных семьи, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
- В нарушение требований действующего законодательства многодетные семьи длительное время не обеспечивались муниципалитетом земельными участками ввиду отсутствия таковых, - рассказала Черединина.
Районная прокуратура подала иск в суд с требованием о возложении обязанности на администрацию Котово предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Надзорное ведомство суд поддержал.
В настоящее время судебное решение фактически исполнено. За счет бюджета сформировано 33 свободных земельных участка, которые поставлены на кадастровый учет с видом разрешенного использования под индивидуальную жилую застройку. Решается вопрос о предоставлении указанных земельных участков многодетным семьям.
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