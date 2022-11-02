Чиновников в Котово заставили выделить землю 33 многодетным семьям









Прокуратура Котовского района Волгоградской области заставила власти Котово выделить земельные участки для многодетных семей.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на момент надзорной проверки на учете в администрации городского поселения Котово состояло 33 многодетных семьи, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

- В нарушение требований действующего законодательства многодетные семьи длительное время не обеспечивались муниципалитетом земельными участками ввиду отсутствия таковых, - рассказала Черединина.

Районная прокуратура подала иск в суд с требованием о возложении обязанности на администрацию Котово предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Надзорное ведомство суд поддержал.

В настоящее время судебное решение фактически исполнено. За счет бюджета сформировано 33 свободных земельных участка, которые поставлены на кадастровый учет с видом разрешенного использования под индивидуальную жилую застройку. Решается вопрос о предоставлении указанных земельных участков многодетным семьям.



