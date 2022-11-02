В Волгограде автобус №59 вернулся на привычный маршрут









Сегодня, 2 ноября, на свой привычный маршрут вернулся автобус №59, который ранее был вынужден ходить в объезд из-за ремонта путепровода в Дзержинском районе Волгограда.

- На путепроводе №8 в составе Третьей продольной магистрали с сегодняшнего дня движение транспорта осуществляется по обеим частям сооружения, - сообщили в мэрии. - Сегодня же к своему привычному маршруту вернулся автобус № 59, ранее объезжавший этот участок по соседним улицам.

Накануне на первой половине путепровода, с которой стартовала реконструкция, завершились укрепление конструкций путепровода и формирование полотна проезжей части.

Подрядчик привел в порядок бетонные откосы, укрепил опоры пролетов, заменил все деформационные швы. Уложен армированный защитный слой бетона, на котором рабочие сформировали двухслойное полотно. Также строители восстановили тротуар и установили на всем протяжении путепровода двойное барьерное ограждение.

- Движение транспорта по обеим частям моста сохранится на протяжении всего осенне-зимнего периода. Весной, с наступлением благоприятной погоды, компания приступит к работам на второй половине путепровода, - пояснили в администрации города.

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