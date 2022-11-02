Общество 02.11.2022 10:11
0
02.11.2022 10:11
В Волгоградской области начали строить дорогу к селу Красный Яр, в котором проживает более 500 человек. Как сообщили в администрации региона, новая 10-километровая дорога свяжет этот населенный пункт в Старополтавском районе с трассой «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».
- Подрядная организация уже приступила к строительно-монтажным работам на объекте: выполнено закрепление оси трассы, ведутся работы по снятию растительного слоя грунта, на очереди — монтаж водопропускных труб и переустройство коммуникаций, - сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.
Проектом также предусмотрено устройство тротуаров, наружного освещения, остановочной площадки и пешеходного перехода в границах населённого пункта. Срок окончания работ - сентябрь 2024 года.
В 2022 году работы выполняют на объектах общей протяженностью 450 км. Параллельно с этим профильные комитеты и ведомства готовят необходимую документацию для заключения контрактов на следующий год.
Отметим, что в Волгоградской области есть населенные пункты, которые очень нуждаются в нормальных подъездных путях. Так, к примеру, жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области остались отрезанными от цивилизации из-за того, что единственный путь, связывающий населенный пункт с «большой землей» превратился в бездорожье.
Фото: администрации Волгоградской области
Из Волгоградской области выдворили 10 иностранцев02.11.2022 10:52
Общество 02.11.2022 10:52
В Волгограде автобус №59 вернулся на привычный маршрут02.11.2022 10:31
Общество 02.11.2022 10:31
«Больше не будут отключать?»: волгоградцы дождались воды в своих квартирах и домах02.11.2022 09:34
Общество 02.11.2022 09:34
Смекалистые волгоградцы в очереди за водой попали в объектив фотографа01.11.2022 22:21
Общество 01.11.2022 22:21
Возвращение воды и вторая труба: смотрим, что происходит на пятые сутки ликвидации аварии в Волгограде01.11.2022 20:22
Общество 01.11.2022 20:22
Волгоградские Концессии сообщили о заполнении сетей на 50%01.11.2022 18:31
Общество 01.11.2022 18:31
Мокрый капремонт: пленку вместо крыши натянули в многоквартирном доме в Волгограде01.11.2022 18:31
Общество 01.11.2022 18:31
Свершилось: в Волгограде запустили первую отремонтированную ветку коллектора01.11.2022 15:13
Общество 01.11.2022 15:13
Волгоградцам, оставшимся без воды и тепла из-за аварии, пересчитают оплату за ЖКХ01.11.2022 14:53
Общество 01.11.2022 14:53
Волгоградцам сообщили, в какой последовательности в районы вернется вода01.11.2022 14:22
Общество 01.11.2022 14:22
Мобилизованные под Волгоградом уничтожают цели из танков и РПГ01.11.2022 13:47
Общество 01.11.2022 13:47
«Раскупают как горячие пирожки»: волгоградцы бросились снимать посуточно жилье, чтобы помыться01.11.2022 13:13
Общество 01.11.2022 13:13
«Дари еду»: нуждающиеся волгоградцы вновь получили вкусные подарки01.11.2022 12:39
Общество 01.11.2022 12:39
РПН: хозяина задержанных в Волгограде экзотических животных нашли, зверей конфисковали01.11.2022 12:28
Общество 01.11.2022 12:28
«Все стыки сварены»: названы сроки запуска трубы коллектора после аварии в Волгограде01.11.2022 12:03
Общество 01.11.2022 12:03