







В Волгоградской области начали строить дорогу к селу Красный Яр, в котором проживает более 500 человек. Как сообщили в администрации региона, новая 10-километровая дорога свяжет этот населенный пункт в Старополтавском районе с трассой «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

- Подрядная организация уже приступила к строительно-монтажным работам на объекте: выполнено закрепление оси трассы, ведутся работы по снятию растительного слоя грунта, на очереди — монтаж водопропускных труб и переустройство коммуникаций, - сообщили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Проектом также предусмотрено устройство тротуаров, наружного освещения, остановочной площадки и пешеходного перехода в границах населённого пункта. Срок окончания работ - сентябрь 2024 года.

В 2022 году работы выполняют на объектах общей протяженностью 450 км. Параллельно с этим профильные комитеты и ведомства готовят необходимую документацию для заключения контрактов на следующий год.

Отметим, что в Волгоградской области есть населенные пункты, которые очень нуждаются в нормальных подъездных путях. Так, к примеру, жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области остались отрезанными от цивилизации из-за того, что единственный путь, связывающий населенный пункт с «большой землей» превратился в бездорожье.

Фото: администрации Волгоградской области