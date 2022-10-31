Первые заморозки ожидаются в Волгограде в ночь на 1 ноября

В Волгограде на новой неделе температура воздуха днем заметно снизится, а в ночное время, по сведениям Волгоградского ЦГМС, и вовсе ожидаются первые заморозки. Согласно краткосрочному прогнозу, температура опустится ниже ноля уже предстоящей ночью.

Сегодня, 31 октября, на территории Волгограда синоптики обещают дожди, а местами дожди со снегом. При этом порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. 3 Температура воздуха в областном центре составит в понедельник не более +6 градусов.

В ночь на 1 ноября специалисты Волгоградского ЦГМС прогнозируют от 0 до -2 градусов. Днем будет немногим теплей – до +4 градусов. При этом сохранится вероятность осадков в виде дождя и дождя со снегом.

С 1 на 2 ноября ночью в Волгограде ожидается около 0 градусов.

– 2 ноября в Волгограде существенных осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура воздуха днем – от 0. +2 градусов, – предупреждают волгоградские синоптики.