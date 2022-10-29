Общество

Капсулу с землей Мамаева кургана доставят из Волгограда на Кузбасс

Общество 29.10.2022 21:58
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29.10.2022 21:58



Делегация Волгоградской области доставит капсулу со священной землей Мамаева кургана в Кемерово, где 3 ноября состоится открытие мемориального комплекса героям-сибирякам. 
Об этом, как передает ИА «Высота 102», было объявлено на патриотической акции «Капсула Памяти», которая состоялась в музее-панораме «Сталинградская битва». Там прозвучало, что волгоградскую делегацию возглавит губернатор. 



Капсулу передадут на хранение в военно-исторический музей, входящий в состав нового мемориального комплекса. На его строительство ушло около года. Главным монументом мемориала является 12-метровая бронзовая фигура солдата - точная копия памятника, установленного после Великой Отечественной войны в берлинском Трептов-парке. На его создание советского скульптора Евгения Вучетича вдохновил подвиг кузбассовца Николая Масалова. При освобождении Берлина в 1945 году он закрыл своим телом от пуль и снарядов маленькую немецкую девочку.
На территории комплекса увековечат фамилии 2 916 сибирских героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды». Ранее сообщалось, что на территории комплекса также разместят музейно-выставочный комплекс военной истории и храм Александра Невского.
Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

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