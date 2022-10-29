Мобилизация поженила разведенную пару в Волгоградской области









Тамара и Владимир из Новоаннинского района Волгоградской области, которые находились в разводе, поженились за день до отправки мобилизованного мужчины в учебный центр.

- Владимир решил не упускать шанс стать Тамаре законным мужем, и сделал предложение своей избраннице во второй раз. Расписали пару за день до отправки молодого мужа на полигон, - рассказали в районной администрации.

Пара уже состояла в законных отношениях, но в первый раз семейная жизнь не получилась и супруги развелись. Через некоторое время пара снова стала жить вместе. Теперь Тамара с сыном будут ждать возвращения Владимира домой. Свадьбу отгуляют, когда глава семейства вернется.

Всего с начала призывной кампании по частичной мобилизации в Новоаннинском районе в экстренном порядке было зарегистрировано 14 брачных союзов.



