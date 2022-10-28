СК разыскивает пропавшего 5 сентября волгоградца с шаткой походкой

Жителей Волгограда и области просят оказать содействие в розыске 40-летнего Станислава Витинева, который 5 сентября вышел из дома и до сих пор не вернулся.





По сведения Городищенского МрСО СУ СК России по Волгоградской области, Станислав Витинев проживает в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района.





– Около 22.00 5 сентября мужчина вышел из дома, расположенного на улице Молодежной в Ерзовке, и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени место нахождения Станислава Витинева не установлено, – рассказали ИА «Высота 102» следователи Городищенского района.





Приметы Станислава Юрьевича Витинева:

рост 175 см.,

худощавого телосложения,

волосы темные, короткие.

Особые приметы:

на подбородке шрам 5 см,

на верхней челюсти отсутствуют передние зубы,

нарушены координация движения (при ходьбе шатается).

В день исчезновения был одет:

спортивные штаны темно-серого цвета,

футболка оранжевого цвета,

болоньевая куртка темно-синего цвета,

кепка черного цвета,

резиновые шлепки черного цвета.

Всех, кто может знать о месте нахождения Витинева, либо видел похожего человека, просят обращаться по телефонам: 8(84468)3-38-78, 8(84468)3-38-81.