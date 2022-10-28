Общество

КамАЗы с одеждой и снаряжением для мобилизованных отправились из Волгограда

Общество 28.10.2022 17:24
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28.10.2022 17:24



Сегодня, 28 октября, новую партию дополнительной экипировки для мобилизованных из Волгоградской области отправили региональные власти. 
Как сообщили в обладминистрации, в машинах - специализированная обувь, зимние спальные мешки, ветровлагозащитные костюмы и термоковрики. 



 — Волгоградская область оперативно отреагировала на дополнительную заявку по обеспечению экипировкой военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, - пояснили в администрации региона.
Снаряжение закуплено за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». Фуры везут и гуманитарный груз, который был сформирован при участии неравнодушных жителей практически всех районов региона, общественных объединений и организаций, предпринимателей.



Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев сформирован по инициативе ветеранского сообщества и при поддержке губернатора Андрея Бочарова. Контроль за поступлением и расходованием средств фонда осуществляет наблюдательный совет. В него вошли представители парламентских фракций Волгоградской областной думы, ветеранских и общественных организаций.
По последним данным, в фонд СВО поступило 444,7 млн рублей. В настоящее время заключены контракты на поставки военного оборудования и снаряжения в объеме 182,9 млн рублей. 
Фото: администрация Волгоградской области

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