Волгоградцы собрали в помощь участникам СВО почти 450 млн рублей

Жители Волгоградской собрали 444,7 млн рублей в поддержку участников специальной военной операции. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сообщил сегодня вице-спикер областной думы Сергей Булгаков. В сборе средств приняли участие предприятия промышленности, АПК, учреждения и организации, физические лица.

На средства, которые собраны волгоградцами, в настоящее время заключены контракты на поставки военного оборудования и снаряжения в объеме 182,9 млн рублей. Часть груза – оборудование, снаряжение, обмундирование, аптечки с медикаментами, стиральные машины, тепловые пушки, осветительные приборы – уже передана в воинские подразделения, места доподготовки и формирования воинских команд.

– На складах ГО и МЧС Волгоградской области находится запас военного оборудования и снаряжения, – уточняют в наблюдательном совете Фонда.