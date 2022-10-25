Общество

«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в Волгоград

Общество 25.10.2022 09:28
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25.10.2022 09:28


Жители Кировского района Волгограда 25 октября направили повторно обращение к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Как сообщает ИА «Высота 102», активисты, выступающие за возвращение на маршрут троллейбуса №18, записали новое видеообращение. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, мы благодарим вам за проведение парламентских слушаний на тему восстановления и развития троллейбусного движения, и сейчас снова вынуждены обращаться к вам за помощью и поддержкой. Уверены, что вы нам поможете, как помогли Саратову восстановить троллейбусные линии, – обращаются волгоградцы. – Длительное время администрация Волгограда издевается над людьми, затягивая восстановление движения троллейбусов и навязывая автобус. Жителями Кировского района за восстановление движения троллейбусов собраны тысячи подписей, поданы десятки обращений граждан. О необходимости восстановления троллейбусного движения заявили и больница, и центр соцзащиты. В каждом обращении однозначно указано, чтобы нам не навязывали автобусы. Но Администрация Волгограда не только проигнорировала интересы Кировского района, но и сделала только хуже, с 10 октября навязав автобус, который ещё больше будет отравлять всех нас выхлопными газами. 

Жители Кировского района просят Вячеслава Володина о помощи. По мнению активистов, спикеру Госдумы целесообразно в этой связи  побывать с визитом в городе-герое.  

– Мы просим Вас обязать администрацию Волгограда восстановить движение троллейбусов в нашем Кировском районе. Также приглашаем вас лично посетить город Волгоград и провести встречи с жителями Кировского района, в том числе о необходимости дальнейшего развития электротранспорта в южных районах города. Кировский район Волгограда ждёт восстановления движения троллейбусов! Автобусы не предлагать!

Напомним, ранее волгоградцы записали два обращения в адрес главы СК России Александра Бастрыкина. Председатель следственного комитета оперативно отреагировал на жалобы горожан, поручив сотрудникам волгоградского регионального управления возбудить уголовное дело

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