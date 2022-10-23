Новая группа беженцев с детьми прибыла в Волгоград из ДНР и ЛНР









53 жителя Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе 14 детей в возрасте до 14 лет, прибыли ночью поездом в Волгоградскую область. Как сообщили в администрации региона, их встретили и поселили в пункте временного размещения, организованного в гостинице Ахтуба города Волжского Волгоградской области.

- В первую очередь помогаем людям разместиться, чтобы все смогли отдохнуть с дороги, а уже во второй половине дня в ПВР начнут работу соцслужба и юристы. Механизм оказания помощи уже отработан, — сообщил заместитель председателя регионального комитета социальной защиты населения Алексей Завражин. — Среди прибывших есть дети. Для них будет организован учебный процесс в школах, малышам предоставят садик. Совершеннолетним гражданам также будет оказано содействие в трудоустройстве, оформлении необходимых документов и получения выплат.

На всех этапах пребывания и дальнейшего размещения необходимую помощь людям оказывают медики, психологи, волонтеры, специалисты социальных служб.

Напомним , 19 октября, учитывая сложную ситуацию, губернатор Волгоградской области распорядился организовать в регионе дополнительные места для размещения жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Первые пункты временного размещения для жителей сейчас уже новых регионов РФ были открыты в феврале 2022 года. В Волгоградской области этими вопросами, а также помощью семьям мобилизованных граждан занимается оперативный штаб, которым руководит глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области