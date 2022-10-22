Общество 22.10.2022 16:29
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22.10.2022 16:29
В городском округе Михайловка Волгоградской области родители детей, обучающихся в школе №2, ждут не дождутся, когда же, наконец, чиновники обратят внимание на безобразную дорогу рядом с образовательным учреждением. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, некоторое время назад они обратились в администрацию городского округа с просьбой обустроить пешеходный переход с разметкой около школы.
Родителям прислали ответ, подписанный заместителем главы городского округа Александром Пестряковым, в котором чиновник пообещал, что дорожную разметку выполнят силами АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» при «наступлении благоприятных погодных условий».
- Наверное, это уже в следующем году, - грустно шутят михайловцы.
При этом они удивляются, как чиновники выполнят свое обещание, ведь площадка перед школой представляет собой разбитую, в ямах дорогу, которые заполняются после каждого дождя.
- Тут перед разметкой надо сначала дорогу отремонтировать, –считают горожане. – Иначе пешеходный переход окажется прямо в луже.
Интересно, что чиновник, который подписал ответ на обращение жителей, буквально 1 сентября приходил сюда на линейку. И почему-то не обратил внимание на ужасающее состояние дороги перед образовательным учреждением.
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