







В городском округе Михайловка Волгоградской области родители детей, обучающихся в школе №2, ждут не дождутся, когда же, наконец, чиновники обратят внимание на безобразную дорогу рядом с образовательным учреждением. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, некоторое время назад они обратились в администрацию городского округа с просьбой обустроить пешеходный переход с разметкой около школы.





Родителям прислали ответ, подписанный заместителем главы городского округа Александром Пестряковым, в котором чиновник пообещал, что дорожную разметку выполнят силами АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» при «наступлении благоприятных погодных условий».





- Наверное, это уже в следующем году, - грустно шутят михайловцы.





При этом они удивляются, как чиновники выполнят свое обещание, ведь площадка перед школой представляет собой разбитую, в ямах дорогу, которые заполняются после каждого дождя.





- Тут перед разметкой надо сначала дорогу отремонтировать, –считают горожане. – Иначе пешеходный переход окажется прямо в луже.





Интересно, что чиновник, который подписал ответ на обращение жителей, буквально 1 сентября приходил сюда на линейку. И почему-то не обратил внимание на ужасающее состояние дороги перед образовательным учреждением.

