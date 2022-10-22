Андрей Бочаров: в Волгограде продолжится обновление набережной до моста через Волгу

Также был затронут вопрос содержания объектов берегоукрепления, которые в том числе не находятся на балансе города, «чтобы можно было поддерживать, развивать прибрежную часть, принимать соответствующие решения».
Общество 22.10.2022 12:31
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22.10.2022 12:31
Также был затронут вопрос содержания объектов берегоукрепления, которые в том числе не находятся на балансе города, «чтобы можно было поддерживать, развивать прибрежную часть, принимать соответствующие решения».
Стала известна причина появления главы региона в центре города в компании главы Волгограда Владимира Марченко и первого заместителя губернатора Александра Дорждеева. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, Андрей Бочаров провел выездное совещание по вопросам продолжения развития нижнего яруса набережной на участке от мемориального комплекса героям-речникам до моста через Волгу.
Напомним, неделю назад глава региона в ходе рабочей поездки поставил задачи по восстановлению памятных мест и благоустройства общественных территорий в исторической центральной части города-героя, прибрежной зоны. Было принято решение о приведении в порядок всей Аллеи Героев вместе с мемориалами, обновлении верхней террасы набережной, соединении отрезков нижней бровки новым благоустроенным участком. Все работы планируется провести в течение трех лет и завершить к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня отдельно рассмотрены вопросы благоустройства участка нижнего яруса набережной от комплекса героям-речникам до моста через Волгу — это позволит сделать зону у воды многокилометровым единым комфортным пространством.
- Эти две огромные набережные должны быть между собой соединены. Территория большая — 1200 метров. Сегодня мы рассматривали варианты ее благоустройства, развития, с точки зрения безопасности и комфорта для жителей, — заявил Андрей Бочаров.
В течение этого года — в начале следующего окончательно определяться с объектами, которые уже сейчас здесь находятся. Концепция развития участка подразумевает организацию спортивных, детских зон, объектов для тихого отдыха, фудкортов — территория должна отвечать интересам жителей и гостей города всех возрастов.
Также был затронут вопрос содержания объектов берегоукрепления, которые в том числе не находятся на балансе города, «чтобы можно было поддерживать, развивать прибрежную часть, принимать соответствующие решения».
Напомним, в Волгограде поэтапно реализуется концепция так называемого разворота города к Волге. Ранее была обновлена верхняя терраса на отрезке от сквера Пушкина до улицы Ковентри, также преображается территория у воды — от Ворошиловского до Краснооктябрьского районов формируется единое пространство.
Развитие береговой линии планируется продолжить и дальше — в южную и северную стороны. Кстати, этот вопрос том числе был рассмотрен и на встрече с председателем федерального оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской Победы, Зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в ходе его рабочей поездки в город-герой.
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