В Волгограде районный военный комиссариат отозвал повестку, направленную отцу-одиночке Евгению Анисимову, который, напомним, воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Радостной для своей небольшой семьи новостью мужчина поделился с редакцией ИА «Высота 102».



– Мне позвонили из военкомата и сказали, что моя повестка аннулирована, – рассказал информагентству Евгений Анисимов. – Однако я все равно написал сопроводительное письмо к документам, которые подтверждают ничтожность этой повестки и направил в военкомат. Сейчас немного успокаиваюсь.

Напомним, накануне Евгений получил повестку с приказом военного комиссара явиться 21 октября в исполнение указа президента о частичной мобилизации. При этом мужчина, воспитывающий ребенка-инвалида, заявлял, что в 2019 году предоставлял документы о семейном положении в комиссариат.