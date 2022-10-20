Общество

Отправленную отцу-одиночке повестку аннулировал военкомат Волгограда

Общество 20.10.2022 20:52
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20.10.2022 20:52


В Волгограде районный военный комиссариат отозвал повестку, направленную отцу-одиночке Евгению Анисимову, который, напомним, воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Радостной для своей небольшой семьи новостью мужчина поделился с редакцией ИА «Высота 102». 

Мне позвонили из военкомата и сказали, что моя повестка аннулирована, – рассказал информагентству Евгений Анисимов. – Однако я все равно написал сопроводительное письмо к документам, которые подтверждают ничтожность этой повестки и направил в военкомат. Сейчас немного успокаиваюсь. 

Напомним, накануне Евгений получил повестку с приказом военного комиссара явиться 21 октября в исполнение указа президента о частичной мобилизации. При этом мужчина, воспитывающий ребенка-инвалида, заявлял, что в 2019 году предоставлял документы о семейном положении в комиссариат. 

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