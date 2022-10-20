Общество

В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом Дауна

Общество 20.10.2022 17:54
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20.10.2022 17:54


Житель Волгограда Евгений Анисимов, воспитывающий сына с синдромом Дауна, получил повестку с приказом явиться в районный военкомат в исполнение указа президента о частичной мобилизации. Известный на всю страну отец-одиночка рассказал об этом многочисленным подписчикам в социальных сетях. 

Повестку, сообщил Анисимов, ему прислали из военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. В 8.30 21 октября мужчина должен явиться по указанному в документе адресу. По мнению отца, воспитывающего особенного сына, вероятнее всего, была допущена чудовищная ошибка. Мужчина утверждает, что в 2019 году уведомлял комиссариат о своем семейном положении. 

 – Мы с Мишкой наслаждаемся нашим привычным бытом: походами в детский сад, визитами в полюбившийся нам центр коррекции и развития, прогулками по паркам и стадионам, а также просто хорошим настроением. Собирались в эти выходные посетить сенсорно-интегративный семейный лагерь, а тут … повестка, – написал Евгений Анисимов. – В 2019 году я носил в военкомат документы о том, что я в разводе, о том, что я имею на иждевении ребенка с инвалидностью и т. д. и т. п., однако документооборот, видимо, не сильная сторона нашего военного комиссариата. 

Евгений Анисимов уточняет, что с комиссариатом планирует вести переговоры только с участием своего законного представителя.

– Как законопослушный гражданин, исполняющий приказ военного комиссара, 20 октября 2022 года буду доводить до должностных лиц силу ФЗ № 31 от 26.09.2097 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», особенно сделаю акцент на статью 18, пункт 4, да и 3. А также, считаю нужным уведомить о своих отношениях с комиссаром представителей законодательной власти. Может еще кого… Военного прокурора, например (я проходил срочную службу в 2009-2010 годах и помню, как часто встречаются нечитаемые гласные и согласные в выборке букв закона в рядах ВС РФ).

По словам мужчины, о повестке он до сих пор не рассказал матери. Единственный человек, который помогает волгоградцу воспитывать сына с синдромом Дауна, – это пожилая женщина. Мать мальчика оставила семью вскоре после родов, не пожелав взваливать на себя тяжелое бремя. 

Редакция информационного агентства «Высота 102» обратилась за комментарием по данной ситуации в Военный комиссариат Волгоградской области, где сообщили, что решение районной комиссии будет пересмотрено на областном уровне. 

В случае незаконности призыва он будет отменен, – уточнили в комиссариате. 

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