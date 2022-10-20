В Волгограде 20 октября объявят об ужесточении мер безопасности

Губернатор Волгоградской области в ближайшие часы проведет заседание оперативного штаба по режиму повышенной готовности, объявленному накануне президентом Владимиром Путиным. Представители силовых ведомств, руководители органов власти и местного самоуправления под председательством Андрея Бочарова обсудят усиление мер безопасности в регионе. Ожидается, что глава Волгоградской области озвучит конкретные поручения.

Оперативный штаб, напомним, был создан в Волгоградской области накануне, 19 октября, сразу после заседания Совета Безопасности, на котором президент объявил о такой необходимости и подписал Указ о введении на территории региона режима повышенной готовности. Как подчеркнул Путин, обеспечение безопасности населения в субъектах РФ с 20 октября становится первостепенной задачей губернаторов.

На сегодняшнем заседании его участники обсудят реализацию мер, направленных на исполнение Указа президента от 19 октября.

– Режим повышенной готовности предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, – говорится, напомним, в Указе.

С 20 октября в Волгоградской области вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Кроме того, будет действовать ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

– Сегодня Андрей Бочаров озвучит конкретные поручения, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.