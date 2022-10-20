Бочаров проведет срочное заседание оперштаба по режиму ПГ в Волгограде

Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 октября, проведет первое заседание оперативного штаба по режиму повышенной готовности. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник в администрации региона. На заседании планируют обсудить план реализации поручений президента РФ.

– Оперативный штаб начал работу накануне, – сообщил собеседник информационного агентства. – В ближайшие часы состоится первое заседание, в котором примут участие главы силовых ведомств и органов власти.

Напомним, о необходимости создания оперштабов в регионах РФ Владимир Путин заявил накануне во время заседания Совета Безопасности. Уже вечером 19 октября в обладмине сообщили о создании оперативного штаба Волгоградской области. Возглавил его Андрей Бочаров, а в состав вошли представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов МВД России, МЧС России, ФСБ, Росгвардии, представители органов власти и органов местного самоуправления.



