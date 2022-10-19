Появление в продаже опасного корма для кошек пресекли в Волгограде









Корм для кошек неизвестного происхождения пытался ввести в оборот сотрудник торгово-оптовой компании в Волгограде.

- В ходе анализа данных системы «Меркурий» мониторинговой группой ведомства выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии, допущенные ООО «Нео-трейд» (г. Волгоград), - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. - Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Нео-трейд» легализовано путем добавления продукции через инвентаризацию и направлено в оборот корм для кошек неизвестного происхождения.

Система «Меркурий», напомним, предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов.

Занесение данных о продукции таким образом свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке.

Управление Россельхознадзора приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий» этому сотруднику. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.



