Общество

Появление в продаже опасного корма для кошек пресекли в Волгограде

Общество 19.10.2022 13:05
0
19.10.2022 13:05



Корм для кошек неизвестного происхождения пытался ввести в оборот сотрудник торгово-оптовой компании в Волгограде.
- В ходе анализа данных системы «Меркурий» мониторинговой группой ведомства выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии, допущенные ООО «Нео-трейд» (г. Волгоград), - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. - Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Нео-трейд» легализовано путем добавления продукции через инвентаризацию и направлено в оборот корм для кошек неизвестного происхождения.
Система «Меркурий», напомним, предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов.
Занесение данных о продукции таким образом свидетельствует о том, что уполномоченным лицом организации вносились сведения, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции и безопасность используемого сырья при ее выработке.
Управление Россельхознадзора приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий» этому сотруднику. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.10.2022 14:28
Общество 19.10.2022 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 12:18
Общество 19.10.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 10:58
Общество 19.10.2022 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2022 10:53
Общество 19.10.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 10:36
Общество 19.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:49
Общество 19.10.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:33
Общество 19.10.2022 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:21
Общество 19.10.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 09:16
Общество 19.10.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 08:19
Общество 19.10.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2022 07:55
Общество 19.10.2022 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:44
Общество 18.10.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:35
Общество 18.10.2022 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 20:11
Общество 18.10.2022 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2022 19:46
Общество 18.10.2022 19:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
Способ ликвидации «Белого моря» в Волгограде вынесли на суд общественностиСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области набирают новые отряды мобилизованныхСмотреть фотографии
13:34
Новый тариф на электричество утвердят чиновники для волгоградцевСмотреть фотографии
13:05
Появление в продаже опасного корма для кошек пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Судебный пристав-силач из Волгоградской области попал в Книгу рекордов РоссииСмотреть фотографии
12:15
Трупы двух 17-летних парней обнаружены в квартире на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
Зарплаты в Волгоградской области на 10 тысяч рублей отстают от среднероссийскихСмотреть фотографии
10:58
Права граждан в системе ОМС, о которых важно знатьСмотреть фотографии
10:53
Источник назвал срок окончания частичной мобилизации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Вернуть автобус №59 на маршрут и открыть движение на Третьей продольной пообещали волгоградцам в ноябреСмотреть фотографии
09:49
В комитете строительства Волгоградской области – новый председательСмотреть фотографии
09:33
Осень – пора уютных Обедов: «Алфавит вкуса» приглашает волгоградцев оценить сезонное менюСмотреть фотографии
09:21
Под Волгоградом военные химики напустили дыма над желдорогойСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области вырос спрос на организаторов праздников и свадебСмотреть фотографии
08:19
«Ничего, мы постоим»: волгоградцы возмущены изменением схемы движения автобуса №59Смотреть фотографии
07:55
В Волгограде коллекторов оштрафовали на 2 миллиона рублей за выбивание долговСмотреть фотографии
21:45
В волгоградском «Роторе» подтвердили амбиции выиграть чемпионатСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде после двух месяцев в реанимации умер годовалый мальчикСмотреть фотографии
20:44
Cхема движения автобуса №59 изменится в Волгограде с 20 октябряСмотреть фотографии
20:35
Андрей Бочаров навестил волгоградских полицейских в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
«Постоянный клиент» полиции Волгограда собралась на новый телепроектСмотреть фотографии
19:46
Суд взыскал с Facebook* 65,3 млн рублей в пользу экс-главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом задержали рыбака за семь селедок с «пауком»Смотреть фотографии
18:00
Километровые пробки и днем и ночью: транспортный коллапс на Третьей продольной показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Мачеху-истязательницу 8-летней девочки отдали под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Подачу тепла в Котово Волгоградской области контролирует прокуратураСмотреть фотографии
16:48
Леонид Пасечник и Андрей Бочаров обменялись любезностями на встрече в ЛНРСмотреть фотографии
16:21
Суд в Волгограде на месяц арестовал дебошира из вагона-ресторанаСмотреть фотографии
14:54
В Волжском в смерти выпавшей из окна девочки обвиняют ее матьСмотреть фотографии
14:50
«Нет покоя ни днем, ни ночью»: жители поселка Горьковский жалуются на шум после открытия обходной дорогиСмотреть фотографии
 