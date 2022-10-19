Судебный пристав-силач из Волгоградской области попал в Книгу рекордов России

Младший судебный пристав Юрий Рогачев стал рекордсменом мира по итогам соревнований «Кубок Евразии». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, Юрий Рогачев занял первое место и установил мировой рекорд в дисциплине «Русский жим», выжав штангу весом 125 кг 12 раз, набрав 19,48 очков. До этого рекордсменов в его весовой категории не было.

На сайте Книги рекордов России появилась информация о достижении Юрия Рогачева, сделанном им в силовом виде спорта в августе 2022 года. За одну минут одной рукой судебный пристав выжал тогда девять раз 50-килограммовую штангу.

Юрий Рогачев – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Волгоградской области. Он является прапорщиком внутренней службы.

Фото сайта УФСПП по Волгоградской области