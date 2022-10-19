Общество

В комитете строительства Волгоградской области – новый председатель

Общество 19.10.2022 09:49
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19.10.2022 09:49


Ольга Бегункова назначена на должность председателя комитета строительства Волгоградской области. Об  этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Ранее Ольга Бегункова работала в должности первого заместителя руководителя стройкомитета.

В 1994 году Бегункова окончила Волгоградский инженерно-строительный институт по направлению «Промышленное и гражданское строительство», а в 1996 получила диплом по специальности «Финансы и кредит» во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. С 2014 года занимала руководящие должности в строительном секторе в администрации региона.

Ранее сообщалось, что Евгений Панкин, который занимал пост главы облстроя, стал заместителем главы Волгограда после увольнения Владимира Сидоренко. Сидоренко недавно предстал перед судом по обвинению в служебном подлоге. Но в связи с истечением срока давности он был освобожден от уголовного преследования. 

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