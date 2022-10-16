В Волгоградской области утки и лебеди облюбовали плавучие дома

В Волгоградской области при обновлении новых общественных пространств обустраивают и домики для водоплавающих птиц. Как сообщает ИА «Высота 102», первые подобные конструкции появились в Палласовке и Котово.





— Домики для птиц стали инициативой местных жителей и властей, — сообщили информагентству в региональном комитете ЖКХ. — Ее реализуют на внебюджетные средства параллельно с приведением в порядок прибрежных зон, входящих в общественные территории, которые в 2022 году благоустраивают по регпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».





По словам местных жителей, уютные «квартиры» пользуются популярностью. В центральном парке Котово в плавучем домике уже поселилась семья уток, в Палласовке в парке «Торгун» — семья лебедей.





В Волгоградской области начался сезон миграции лебедей. Жители могут увидеть три вида — лебедь-кликун, малый лебедь, лебедь-шипун. Первые два достаточно редкие пролетные птицы. А вот лебедь-шипун часто остается на зимовку на незамерзающих водоемах. Шипуны устраивают из тростника или рогоза широкие плавучие платформы, кормятся различными водорослями.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»