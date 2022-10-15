













Семья из Ерзовки Городищенского района Волгоградской области вот уже полгода вынуждена ютиться в вагончике, который рассыпается и мокнет на глазах. Как рассказала ИА «Высота 102» Александра Вассалетина, несчастье случилось в марте этого года – от короткого замыкания сгорел дом, где жила женщина с двумя детьми.







От любимого семейного гнездышка практически ничего не осталось. Пожарные, вспоминает женщина, даже на следующий день приезжали тушить тлеющие останки строения.







- Этот дом мы купили на материнский капитал, пришлось продать еще квартиру, - говорит Александра. – А после пожара мы остались на улице. Мы были в полном отчаянии. Но у меня дети, я не могла опустить руки.













После случившегося несчастья добрые люди помогли семье кто вещами, кто немного деньгами. Но женщине пришлось взять кредит в 250 тысяч рублей, чтобы купить вагончик и поставить его во дворе сгоревшего дома.





- Вагончик был старый, весь погрызанный мышами, - рассказывает Александра. – Мы, как могли, его отремонтировали, поставили перегородку, старую мебель, что люди отдали, вставили окна. Но все равно здесь тесно, старшая дочь не выдержала и стала снимать квартиру. Мы остались с сыном-школьником.















А тут еще после дождей крыша вагончика стала протекать. Внутри отклеились обои, с потолка вода капает в подставленные кастрюльки. Но самое страшное – это предстоящая зима.











По словам Александры, после пожара ее семье как погорельцам выделили 50 тысяч рублей. На этом помощь чиновников закончилась.





- Я просила предоставить нам хоть какое-нибудь временное жилье, чтобы мы хотя бы перезимовали, - говорит женщина. – Но нам ответили, что такой возможности нет, да и временного жилья нет.







Александра не знает, что ей делать дальше и к кому обращаться за помощью. Снять квартиру она не может - приходится оплачивать кредит, на который был куплен вагончик.







Если кто-то может помочь женщине, обратитесь в редакцию ИА "Высота 102" - мы свяжем вас с семьей. Редакция также надеется, что администрация Городищенского района также подключится к решению жилищной проблемы Александры и ее несовершеннолетнего сына.



- Мы боимся, что просто замерзнем здесь зимой, - едва не плачет Александра. – Уже сейчас холодно, а у нас один обогреватель. Но он не может прогреть мокрый вагончик. А будет еще хуже…