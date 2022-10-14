Происшествия 14.10.2022 14:32
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14.10.2022 14:32
В Волгограде найдены элементы ограждения Касимовского сквера, похищенного вандалами. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, о факте вандализма стало известно 10 октября во время уборки территории парка сотрудниками коммунальной службы Ворошиловского района.
Фрагмент ограждающего зеленую зону кованого забора со стороны ул. Рабоче-Крестьянской был похищен неизвестными. Заявление о происшествии было направлено в правоохранительные органы.
Уже через несколько дней стражи порядка обнаружили пропавший элемент в одном из пунктов приема металлолома. Поиск самих похитителей продолжается. После получения фрагмента ограждения работники МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» приведут его в порядок и установят на прежнее место.
Фото страницы Романа Шкоды VK
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