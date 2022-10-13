Помогла счастливая дата: волгоградец рассказал, как выиграл миллион

Общество 13.10.2022 14:43
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13.10.2022 14:43
Пенсионер из Волгограда Александр Денисов стал миллионером в один день. Своей историей счастливый обладатель кучи денег поделился с организаторами лотереи, в которой ему улыбнулась удача.
- Выбираю те билеты, в игровых полях которых есть счастливая дата — число моего дня рождения. Родился я 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина! , - рассказал волгоградец.
По его словам, он смотрел лотерею по ТВ и на выигрыш отреагировал спокойно.
- Не было бурных эмоций. Только радость, что именно повезло стать победителем! Позвал жену и позвонил сыновьям. Никто мне не поверил сначала, подумали, что я шучу! — вспоминает Александр.
До выхода на пенсию мужчина работал водителем. У мужчины двое сыновей и четверо внуков. Часть выигранных денег волгоградец разделит между близкими, а оставшиеся средства планирует потратить на отдых с супругой в санатории.
Фото: Столото
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