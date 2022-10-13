







Расчеты противовоздушной обороны мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили аэродинамические цели условного противника в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, в тренировке было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор», зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».





В ходе тренировки военнослужащие отработали занятие и маскировку позиций, организацию системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевод комплексов из походного положения в боевое.

Засечка и уничтожение ряда целей прошло в автоматическом режиме, без участия оператора системы, с контролем воздушного пространства и самостоятельным захватом всех воздушных объектов.





При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками, резюмировали в ЮВО.



