ГУ МВД: в Волгограде нашли пропавшего 12-летнего школьника

В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружили пропавшего 9 октября школьника. Как сообщает ИА «Высота 102», 12-летнего подростка обнаружили во дворе дома по улице Поддубного.

— Местонахождение ребенка установили инспекторы по делам несовершеннолетних, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено.

Известно, что мальчик ушел из дома еще в воскресенье вечером. Причиной послужила ссора с родителями. Однако в полицию отец ребенка обратился лишь на следующие сутки.

В областном главке МВД уточнили, что полицейскими будут детально изучены обстоятельства, толкнувшие ребенка на такой шаг. К родителям применят меры воздействия в соответствии с законом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области