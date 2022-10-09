Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядке

Общество 09.10.2022 15:14
0
09.10.2022 15:14
Волгоградский региональный ботанический сад рассказал о необычном растении с устрашающим названием.
- «Чёртовы когти», «Когти дьявола», Proboseidea louisianica (Пробосцидея луизианская) интереснейший однолетний вид растений из семейства Мартиниевые (Martyniaceae) в ботаническом саду, - отмечают специалисты.
По их словам, в природе этот вид встречается на юге Северной Америки. На территории от Техаса и Аризоны до Мексики.
Растение имеет необычные плоды в виде роговидных отростков. При созревании они раскрываются на две части, за что получили название «когти дьявола».
Зеленые плоды используют в салатах, их маринуют, солят как у нас огурцы. В них много гликозидов. А в семенах – масла, богатого протеинами. По вкусу они напоминает кунжут.
Растение имеет не только запоминающееся название, но и специфический аромат.
Фото: Волгоградский ботанический сад
Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плану09.10.2022 17:31
Общество 09.10.2022 17:31
Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из Ижевска09.10.2022 14:27
Общество 09.10.2022 14:27
Новорожденных в Волгограде и области ЗАГСы стали регистрировать удаленно09.10.2022 13:36
Общество 09.10.2022 13:36
Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетях09.10.2022 12:39
Общество 09.10.2022 12:39
С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигнал09.10.2022 10:14
Общество 09.10.2022 10:14
Похолодание придет в Волгоградскую область через два дня09.10.2022 08:43
Общество 09.10.2022 08:43
Собчак припозорила депутата ГД Волоцкова за неуместный позитив в соцсетях09.10.2022 07:24
Общество 09.10.2022 07:24
В Волгограде мост через Волгу взяли под усиленную охрану после ЧП в Крыму08.10.2022 21:39
Общество 08.10.2022 21:39
«Ее пытались выставить чудовищем»: суд вернул волгоградке сына, которого силой забрал бывший муж08.10.2022 21:07
Общество 08.10.2022 21:07
«Спецоперация по-волгоградски»: мобилизованный и его невеста расписались под покровом ночи08.10.2022 19:14
Общество 08.10.2022 19:14
На Мамаевом кургане реконструировали последний бой героя Сталинградской битвы генерала Глазкова08.10.2022 18:25
Общество 08.10.2022 18:25
«Не прошло и дня»: после нагоняя губернатора волгоградским мобилизованным разъяснили порядок выплат08.10.2022 16:42
Общество 08.10.2022 16:42
«Сантехника вызывали?»: волгоградские чиновники подняли вопрос предоставления брони для работников УК08.10.2022 15:23
Общество 08.10.2022 15:23
Волгоградский чиновник перепутал жителей Советского района с Ворошиловским08.10.2022 13:18
Общество 08.10.2022 13:18
Количество заболевших коронавирусом волгоградцев снова пошло на спад08.10.2022 12:44
Общество 08.10.2022 12:44