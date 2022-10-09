Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядке









Волгоградский региональный ботанический сад рассказал о необычном растении с устрашающим названием.

- «Чёртовы когти», «Когти дьявола», Proboseidea louisianica (Пробосцидея луизианская) интереснейший однолетний вид растений из семейства Мартиниевые (Martyniaceae) в ботаническом саду, - отмечают специалисты.

По их словам, в природе этот вид встречается на юге Северной Америки. На территории от Техаса и Аризоны до Мексики.

Растение имеет необычные плоды в виде роговидных отростков. При созревании они раскрываются на две части, за что получили название «когти дьявола».

Зеленые плоды используют в салатах, их маринуют, солят как у нас огурцы. В них много гликозидов. А в семенах – масла, богатого протеинами. По вкусу они напоминает кунжут.

Растение имеет не только запоминающееся название, но и специфический аромат.

Фото: Волгоградский ботанический сад



