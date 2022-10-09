С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигнал

Общество 09.10.2022 10:14
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09.10.2022 10:14
Краткосрочные отключения телерадиосигнала запланированы в 14 населенных пунктах Волгоградской области в период с 10 по 16 октября.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, причина отключений – профилактические работы.
Уже завтра, 10 октября, они пройдут с 9.00 до 15.00 в станице Слащевская и хуторе Попов в Кумылженском районе. 11 октября сигнал пропадет с 10.00 до 16.00 в станице Островская Даниловского района, а с 9.00 до 15.00 в Суровикино.
12 октября профилактические работы запланированы с 9.00 до 15.00 в поселке Оразцы Фроловского района и в поселке Эльтон Палласовского района.
13 октября телерадиосигнал пропадет с 9.00 до 15.00 в городе Фролово и в селе Лобойково Даниловского района. С 10.00 до 16.00 работы запланированы в поселке Красноярский Чернышковского района и станице Тишанская Нехаевского района.
14 октября отключения заявлены с 9.00 до 15.00 в поселке Кировец Среднеахтубинского района и с 10.00 до 16.00 в хуторе Тормосин Чернышковского района.
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