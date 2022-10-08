Поезд из Симферополя в Волгоград вернули в Феодосию из-за ЧП на Крымском мосту









Волгоградцы оказались в поезде, движение которых приостановлено из-за сегодняшнего ЧП на Крымском мосту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал РЖД, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва - Симферополь и № 170 Санкт-Петербург - Симферополь.





В настоящее время, как пояснили в РЖД, продажа билетов на поезда сообщением с Крымом приостановлена.





Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов.





Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» 8-800-775-54-53.

Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург - Симферополь, №28 Москва - Симферополь, № 76 Омск - Симферополь, № 166 Москва - Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь и № 373 Симферополь - Смоленск.Между тем, поезд из Симферополя в Пермь проходит через Волгоград. Жители региона пользуются и этим маршрутом в том числе для поездок в Крым. Состав был остановлен на станции Чистополье и возвращен в Феодосию.Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров застрявших поездов.В ОАО «РЖД» также сообщили о создании оперативного штаба под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.