«Он спас сотни беременных»: в Волгограде простились с акушером-гинекологом Центра медицины катастроф
Общество 08.10.2022 12:23
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08.10.2022 12:23
В Волгограде простились с известным акушером-гинекологом Дмитрием Анатольевичем Гринюком. О преждевременной смерти своего коллеги, сообщает ИА «Высота 102», оповестили в Волгоградской клинической больнице №25. Ему было всего 54 года…
Дмитрий Гринюк с детства мечтал связать свою жизнь с медициной. Его мама работала доктором в медсанчасти №40 в Кировском районе Волгограда.
- Когда мы учились в школе, Дима знал, что будет акушером-гинекологом, - вспоминают его одноклассники. – У подростков тогда это вызывало смех. Но он как-будто знал свое предназначение, планомерно шел к своей цели и исполнил свою мечту.
Дмитрий Гринюк блестяще, с золотой медалью окончил школу №25 и поступил в Волгоградский мединститут, где также был одним из лучших студентов. Учебу в ординатуре он совмещал с работой на скорой помощи, где набирался опыта. Затем он трудился в волгоградских роддомах №№2 и 3. И скоро стал настоящим профессионалом своего дела.
С 2012 года Дмитрий Анатольевич работал в Центре медицины катастроф, потом - в больнице №25. Он совершил сотни вылетов в отдаленные районы Волгоградской области, спеша на помощь тяжелым пациенткам. Своей жизнью ему обязаны немало беременных, рожениц и новорожденных.
Летом этого года Дмитрий в составе бригады волгоградских врачей ездил в Луганскую народную республику для оказания помощи местным жителям. Он был отмечен наградой губернатора Волгоградской области.
Коллеги Дмитрия всегда считали его профессионалом с большой буквы. Жизнь талантливого врача оборвалась неожиданно и стала настоящей трагедией для его коллег и родных.
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