В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованных

В Волгоградской области 379 мужчин, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, вернулись к своим семьям. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании мобилизационной комиссии 4 октября. Глава региона подтвердил, что на первом этапе не обошлось без недостатков в работе военных комиссариатов.

– На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления критериев, заявленных Министерством обороны РФ, 379 человек, – сказал, в частности, глава Волгоградской области.

Назвал Андрей Бочаров основные причины, по которым волгоградцы вернулись домой с полигонов. Первая – состояние здоровья. Из-за несоответствия данному критерию в семьи возвратились более 58,8% мужчин. По семейным обстоятельствам защищать интересы России в зоне СВО не смогли 14% волгоградцев, еще 5,8% не имеют необходимой военно-учетной специальности. По возрасту не прошли 4,5%.

– Конечно, это много. Но работа комиссии продолжается и в настоящее время. Прошу военного комиссара Волгоградской области и ответственных лиц доложить о ходе работы, результатах проведения первого этапа частичной мобилизации, – подытожил Андрей Бочаров.



Ранее глава Волгоградской области отметил, что регион к 4 октября выполнил план частичной мобилизации на первом этапе в рамках исполнения Указа президента РФ. При этом, подчеркнул он, имеет место ряд недочетов. Ошибки были совершены как военными комиссариатами, так и предприятиями, на которых трудятся волгоградцы.