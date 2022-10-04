Общество

В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованных

Общество 04.10.2022 14:54
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04.10.2022 14:54


В Волгоградской области 379 мужчин, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, вернулись к своим семьям. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании мобилизационной комиссии 4 октября. Глава региона подтвердил, что на первом этапе не обошлось без недостатков в работе военных комиссариатов. 

На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления критериев, заявленных Министерством обороны РФ, 379 человек, – сказал, в частности, глава Волгоградской области. 

Назвал Андрей Бочаров основные причины, по которым волгоградцы вернулись домой с полигонов. Первая – состояние здоровья. Из-за несоответствия  данному критерию в семьи возвратились более 58,8% мужчин. По семейным обстоятельствам защищать интересы России в зоне СВО не смогли 14% волгоградцев, еще 5,8% не имеют необходимой военно-учетной специальности. По возрасту не прошли 4,5%. 

Конечно, это много. Но работа комиссии продолжается и в настоящее время. Прошу военного комиссара Волгоградской области и ответственных лиц доложить о ходе работы, результатах проведения первого этапа частичной мобилизации, – подытожил Андрей Бочаров. 

Ранее глава Волгоградской области отметил, что регион к 4 октября выполнил план частичной мобилизации на первом этапе в рамках исполнения Указа президента РФ. При этом, подчеркнул он, имеет место ряд недочетов. Ошибки были совершены как военными комиссариатами, так и предприятиями, на которых трудятся волгоградцы. 

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