В трех районах Волгоградской области включили отопление в жилых домах

Общество 06.10.2022 13:59
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06.10.2022 13:59
Уже в 17 муниципальных районах и городских округах Волгоградской области приступили к подтопке социально значимых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло уже подаётся в 166 школ, 96 детских садов, 40 больниц, 28 муниципальных объектов (включая ДК), расположенных на территории 16 муниципальных районов и городском округе-городе Урюпинске.
Кроме того, в Урюпинске, Руднянском и Нехаевском районах ресурс начал поступать и в жилой фонд.
Отметим, решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления – как правило, он начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8 градусов по Цельсию.
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