В трех районах Волгоградской области включили отопление в жилых домах









Уже в 17 муниципальных районах и городских округах Волгоградской области приступили к подтопке социально значимых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло уже подаётся в 166 школ, 96 детских садов, 40 больниц, 28 муниципальных объектов (включая ДК), расположенных на территории 16 муниципальных районов и городском округе-городе Урюпинске.





Кроме того, в Урюпинске, Руднянском и Нехаевском районах ресурс начал поступать и в жилой фонд.





Отметим, решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления – как правило, он начинается не позднее истечения пяти дней с температурой наружного воздуха ниже +8 градусов по Цельсию.



