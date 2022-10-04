Жителей Волгоградской области набирают онлайн для участия в СВО

Волгоградцы, не получившие повестку, могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Как сообщает ИА «Высота 102», записаться в военкомат можно, воспользовавшись сервисом «Госуслуги».

Уточняется, что для добровольцев и граждан, не получивших повестки, устанавливается ряд требований, касающихся возраста, наличия ВУС, состояния здоровья и других факторов.

ИА «Высота 102» публикует полный список, размещенный на портале «Госуслуги».

Требования для призыва по мобилизации

Гражданство РФ

Нахождение в запасе

Наличие военно-учетной специальности

Предельный возраст призыва

Для рядового и сержантского состава — до 50 лет

Младшие офицеры — до 60 лет

Старшие офицеры — до 65 лет

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В)

Требования для поступления в добровольческий отряд

Гражданство РФ

Пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей общественной организации, силовом ведомстве или в казачьем обществе

Возраст до 60 лет

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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