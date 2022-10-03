Волгоградские врачи предупредили о риске роста груди у мужчин









В Роспотребнадзоре по Волгоградской области, сегодня, 3 октября, во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом предупредили о серьезных последствиях пьянства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство, а лкоголь - сильнейший яд нейротоксического действия, в первую очередь поражающий головной мозг и другие отделы нервной системы. От начальной до острой стадии заболевания, для которой характерно появление абстинентного (похмельного) синдрома, у женщин может пройти от 2 до 4 лет. Мужчины приобретают физическую зависимость от спиртного через 5 и более лет. Это усредненные данные. На практике все зависит от индивидуальных особенностей организма.





Всемирная статистика показывает, что ежегодно более 3 миллионов человек умирают от пагубного воздействия алкоголя. По данным Министерства здравоохранения РФ каждый год около 700 тысяч россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. Чрезмерное употребление алкоголя обуславливает 68% смертей от цирроза печени, 60% смертей от панкреатита, 23% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. 90% тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, 60% ДТП совершается в нетрезвом виде.





Этиловый спирт оказывает повреждающее влияние и на будущее потомство. При алкоголизме матери алкогольный синдром плода формируется у 43% детей, при алкоголизме обоих родителей доля детей с алкогольным синдромом плода возрастает до 62%.





О существовании пивного алкоголизма известно давно. И хотя в глазах обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны. Немногие знают, что бутылка пива эквивалентна 50-60 граммам водки. Четыре бутылки пива в течение дня это 200-240 грамм водки. От частого употребления пива развивается «пивное» или «бычье» сердце. Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок. У постоянно пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому типу на бедрах и боках, увеличиваются грудные железы. Через 15-20 лет употребления пива у мужчин развивается импотенция.





Алкоголь не может быть проблемой одного человека, он разрушает все вокруг: взаимоотношения в семье, в трудовом коллективе, в обществе в целом. Принимать алкоголь или нет, по-прежнему остается свободным выбором каждого, выбором между счастливой жизнью и пьяной болезненной смертью.





Злоупотребление алкоголем является болезнью, крайне тяжело поддающейся лечению. Успех в ее преодолении возможен только при условии проведения комплекса мероприятий со стороны медицинского учреждения, врача и страдающего алкоголизмом, а также помощи и содействия со стороны родных и близких. В противном случае избавление может быть не продолжительным и все вернется на круги своя.



