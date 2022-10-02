Жители Волжского в ночном пожаре разглядели символ СВО на Украине

Жители Волжского Волгоградской области разглядели один из символов, упоминаемых в контексте проводимой специальной военной операции на Украине. Обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» волжане сообщили, что букву V они увидели во время пожара во дворе жилого дома № 48 по улице Оломоуцкой.

— Вспыхнула легковушка. И что вы думаете? В огне очень четко проявился символ спецоперации, — рассказали читатели информагентства. — Прямо мистика какая-то.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании автомобиля в Волжском поступил накануне в 20.24.

— В автомобиле LADA Priora 2007 года выпуска горел салон и багажный отсек на площади 6 квадратных метров, — прокомментировали ИА «Высота 102» в областном главке ведомства. — Расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 20.36.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки автомобиля.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что жители Волгограда заметили символ СВО на статуе «Родина-мать».

Фото: Жесть Волжский / t.me

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